Turci-Pascale, tutto vero. Il big di Mediaset: in un messaggio (Di martedì 11 agosto 2020) Alessandro Cecchi Paone conferma la storia d'amore tra Francesca Pascale e Paola Turci: “E' importante quello che sta facendo, molte donne famose si nascondono ancora”. In un'intervista al “Corriere della Sera”, il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha dato per scontato che tra Francesca Pascale e la cantante Paola Turci ci sia qualcosa di più di un'amicizia (le due donne non hanno confermato né smentito le voci, nda) elogiando la scelta dell'ex fidanzata storica di Silvio Berlusconi di mostrarsi in pubblico: “Francesca e io abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l'accettazione ... Leggi su iltempo

stanzaselvaggia : Caso Turci/Pascale. Voi che “Una comunista che fa le vacanze su uno yacht pagato da Berlusconi!”, dovreste aprire l… - stanzaselvaggia : Perché mi piacciono Francesca Pascale e Paola Turci. - HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - tagmanaisgfl : RT @stanzaselvaggia: Caso Turci/Pascale. Voi che “Una comunista che fa le vacanze su uno yacht pagato da Berlusconi!”, dovreste aprire la m… - Ferraristefano : Il futuro praticamente è non essere più #nulla!Il #progresso perché deve sempre coincidere con la #fine della… -

Ultime Notizie dalla rete : Turci Pascale Francesca Pascale e Paola Turci coppia fissa, il gossip che scatena la rete Il Tempo Paola Turci e Francesca Pascale, è tutto vero. L'amico Cecchi Paone: in un messaggio...

Alessandro Cecchi Paone conferma la storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci: “E’ importante quello che sta facendo, molte donne famose si nascondono ancora”. In un’intervista al “Corriere d ...

Francesca Pascale e Paola Turci, parla Cecchi Paone: “E' importante che vivano la loro storia alla luce del sole”

Mentre Francesca Pascale e Paola Turci continuano a non commentare in alcun modo le foto del bacio che le ha rese protagoniste dell’ultimo gossip estivo, il loro legame reso noto dal settimane Oggi co ...

Alessandro Cecchi Paone conferma la storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci: “E’ importante quello che sta facendo, molte donne famose si nascondono ancora”. In un’intervista al “Corriere d ...Mentre Francesca Pascale e Paola Turci continuano a non commentare in alcun modo le foto del bacio che le ha rese protagoniste dell’ultimo gossip estivo, il loro legame reso noto dal settimane Oggi co ...