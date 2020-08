Turbigo, incidente sul fiume: bimba in ospedale (Di martedì 11 agosto 2020) Barbecue lungo il Ticino in località Turbigo. Una giornata tranquilla sotto il sole cocente, tra battute divertenti e giochi da spiaggia, che si è conclusa nel peggiore dei modi per una famiglia ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Turbigo incidente Incidente a Galliate: auto si ribalta sulla Statale, 4 feriti NovaraToday Incidente sul fiume Bimba in ospedale

Barbecue lungo il Ticino in località Turbigo. Una giornata tranquilla sotto il sole cocente, tra battute divertenti e giochi da spiaggia, che si è conclusa nel peggiore dei modi per una famiglia origi ...

Un nastro attorno al collo, mistero sulla morte di un cigno nelle acque del Ticino

Un gesto di cattiveria o un incidente? È avvolta nel mistero la morte del cigno ritrovato domenica mattina nelle acque del Ticino in località Casa delle Barche a Turbigo. A destare più di un sospetto, ...

Barbecue lungo il Ticino in località Turbigo. Una giornata tranquilla sotto il sole cocente, tra battute divertenti e giochi da spiaggia, che si è conclusa nel peggiore dei modi per una famiglia origi ...Un gesto di cattiveria o un incidente? È avvolta nel mistero la morte del cigno ritrovato domenica mattina nelle acque del Ticino in località Casa delle Barche a Turbigo. A destare più di un sospetto, ...