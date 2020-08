Techedge, CdA conferisce deleghe per nomina advisor su OPA One Equity Partners (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Il CdA di Techedge ha conferito delega al Presidente e Amministratore Delegato Domenico Restuccia e all’amministratore indipendente e lead independent director Annachiara Svelto, in via congiunta tra loro, di nominare l’advisor finanziario che assisterà il Gruppo nella valutazione dell’OPA promossa da One Equity Partners di concerto con alcuni soci della società. L’OPA, finalizzata al delisting di Techedge, ha per oggetto l’81,2% del capitale ed è stata lanciata ad un corrispettivo di 5,40 euro per azione. In accordo con l’offerente One Equity Partners, il socio fondatore Edoardo Narduzzi, titolare dell’1,4% del capitale, e l’azionista Masada Ltd, che possiede il ... Leggi su quifinanza

