Shirokov nei guai, l’ex capitano della Russia manda KO l’arbitro con un pugno: rischia la denuncia [VIDEO] (Di martedì 11 agosto 2020) Roman Shirokov, ex capitano della nazionale russa, è finito nei guai per aver picchiato un arbitro durante una partita amatoriale. Il tutto è nato da un rigore non concesso dal direttore di gara. L’ex Zenit è stato preso da un raptus di follia e ha colpito l’arbitro con un pugno al volto, mandandolo KO. Non contento, lo ha preso anche a calcio. Shirokov è poi stato circondato dai suoi compagni, che lo hanno trascinato fuori dal campo. L’ex centrocampista si è scusato solamente il giorno successivo all’accaduto, ma questo non ha impedito a ‘Match TV’, l’emittente per cui lavora come opinionista, di sospenderlo a tempo indefinito dalle sue trasmissioni. L’arbitro è stato ... Leggi su calcioweb.eu

