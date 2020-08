Robin Williams, la figlia Zelda sceglie di “non ricordarlo” a sei anni dalla morte (Di martedì 11 agosto 2020) “Domani è l’anniversario della morte di papà. Come sempre, io non sarò qui”. Zelda Williams, 31enne figlia di Robin Williams, sceglie così di “non ricordare” il padre a sei anni dalla morte. “È già difficile per me nelle giornate buone e normali rimanere la persona che ci si aspetta che accetti cortesemente il bisogno del mondo di condividere i suoi ricordi di lui ed esprimere le condoglianze per la sua scomparsa”, ha spiegato su Twitter la figlia del noto attore, pubblicando una foto dalla scritta bianca su sfondo nero. “Come ho detto in passato, mentre sono sempre toccata dal ... Leggi su tpi

