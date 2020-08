PSG, Tuchel: “Mbappé sarà in squadra. L’Atalanta è una sorpresa. In Italia si difendono tutti, loro invece…” (Di martedì 11 agosto 2020) Alla vigilia del match di Champions a Lisbona nella Final Eight, il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, esalta il gioco dell’Atalanta: “Ha uno stile unico, è difficile e complicato giocare contro di loro, hanno segnato tantissimo. Sarà una grande sfida ma potremo trovare spazi. tutti salgono sempre seguendo lo sviluppo dell’azione, Gomez ha sempre grande libertà, attaccano bene sulle fasce, mettendo cross in area e sono in grado di concludere dalla distanza. In Serie A dove tante amano difendersi, creare una squadra che pensa sempre ad attaccare è davvero una grande sorpresa. Un grande lavoro di Gasperini, su questo non ci sono dubbi”. Poi il tecnico annuncia che “se Mbappé farà un buon allenamento sarà in ... Leggi su calcioweb.eu

