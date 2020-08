Ostia: Levante e Ponente in due murales (Di martedì 11 agosto 2020) Studenti e cittadini del Municipio X di Roma, dagli 11 ai 60 anni di età, hanno scelto e dipinto alcuni simboli di Ostia sulle pareti di ingresso al Centro Habitat Oasi LIPU e al Centro Sociale Anziani di Piazza Ronca. Sono i partecipanti al workshop di urban art condotto da Mirko Pierri curatore d’arte urbana di a.DNA collective, affiancato dall’artista UNO, realizzato nell’ambito del progetto territoriale “Ostia Up!”, tra i vincitori del bando “Cultura Futuro Urbano” finanziato dal MIBACT. Luoghi e simboli I due siti murali sono stati scelti per la collocazione rispettivamente a Ponente e a Levante: due zone urbanisticamente distanti in cui storicamente si divide Ostia. Il fine del percorso laboratoriale è infatti approfondire, studiare e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

