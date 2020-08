"Non rispetta gli italiani". E pestano l'immigrato (Di martedì 11 agosto 2020) Valentina Dardari L'aggressione sarebbe avvenuta in piena notte a Marsala. L'uomo però non si è rivolto alla polizia Attimi di paura per una aggressione che sarebbe avvenuta nella notte in centro a Marsala ai danni di un immigrato. Il condizionale è d'obbligo perchè non vi è una conferma da parte delle forze dell'ordine di quanto realmente avvenuto. Secondo quanto riferito dal Partito democratico locale, si sarebbe trattato di una violenza a sfondo razziale. A denunciare il fatto sono stati proprio due esponenti del Pd che hanno parlato di un clima di crescente intolleranza nei confronti degli extracomunitari, tanti, presenti nella città siciliana. A ottobre ci saranno le amministrative e l’aria che tira sembra tutt’altro che distesa. La presunta aggressione verso un ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Non rispetta "Non rispetta gli italiani". E pestano l'immigrato ilGiornale.it Nessuno rispetta i 50 km/h su corso Vercelli, 100 multe in poche ore

Cento contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità e 7 patenti ritirate nel giro di poche ore: è il bilancio di un servizio di controlli stradali, effettuati domenica scorsa dagli agenti del ...

Marsala, "così imparano a rispettare italiani": aggressione ad immigrato

Un giovane, e non sarebbe l'unico, è stato preso a pugni da un ragazzo marsalese spalleggiato da altri coetanei. La denuncia di due politici MARSALA - Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4 ...

