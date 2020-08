MotoGp, quarto appuntamento in calendario con il GP d’Austria: la programmazione DAZN (Di martedì 11 agosto 2020) Un altro fantastico weekend di motori! Dal tempio della velocità di Spielberg, nella Stiria, va in scena il Gran Premio d’Austria, trasmesso in diretta su DAZN (Guarda la MotoGp live su DAZN). Al Red Bull Ring sono pronte a scendere in pista Moto3, Moto2 e MotoGp per una gara che promette spettacolo. Confermato il team di commento di DAZN che ha regalato ai fan emozioni ad ogni curva: saranno le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri le protagoniste per quanto riguarda la classe regina, mentre torna la coppia Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo per la Moto2 e Moto3. Di seguito la programmazione di DAZN (Guarda il GP d’Austria live su DAZN): Venerdì ... Leggi su sportfair

GazzettinoL : Gp Silverstone, Verstappen trionfa davanti alle Mercedes Quarto Leclerc MotoGP il Gran Premio della Repubblica Cec… - Streetfightman : RT @DBDeiman: Appena fuori dal podio Alex Rins, quarto al traguardo con una spalla non ancora a posto. Grandissimo! #MotoGP #CzechGP - DBDeiman : Appena fuori dal podio Alex Rins, quarto al traguardo con una spalla non ancora a posto. Grandissimo! #MotoGP #CzechGP - undertray : che sacrificio devo fare per avere in formula1 almeno un quarto dell’impredevedibilità della motogp? ?? - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Brno #MotoGP Storico primo successo per #Binder e #ktm e storico primo podio per #Morbidelli e per… -