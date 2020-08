“Mi fa paura”, Jasmine Carrisi fa un passo indietro: ecco cosa è successo (Di martedì 11 agosto 2020) Jasmine Carrisi ammette la sua paura e fa un passo indietro, cos’è che spaventa la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso? ecco quello che ha rivelato la giovane. Jasmine Carrisi Fonte Foto: Instagram @JasmineCarrisiJasmine Carrisi ha recentemente chiesto aiuto ai fan per ottenere un importante risultato con il suo singolo Ego. La giovane ha fatto di recente il suo esordio nel mondo della musica, il successo del sui brano le ha tirato contro le ire di numerosi haters che non perdono occasione per criticarla, in particolar modo per il suo aspetto fisico e tirando spesso in ballo i suoi genitori. Mentre sogna una duetto ... Leggi su chenews

