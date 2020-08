Messi compra un attico a Milano di fronte alla sede dell'Inter (Di martedì 11 agosto 2020) Aggiungi un super attico per Leo, di fronte alla sede dell'Inter, e la saga della famiglia Messi a Milano si arricchisce di un altro tassello. L'ultima indiscrezione, targata Sport Mediaset, porta ... Leggi su gazzetta

Corriere : Anche Leo Messi compra casa a Milano: dopo il padre, la Pulce nella via dell’Inter - Gazzetta_it : #Messi è più... vicino di casa dell’#Inter. Compra un attico a Milano - Sport_Mediaset : Non solo il padre: anche #Messi compra casa a Milano con vista Inter. Il fuoriclasse argentino investe nel capoluog… - FahdYg : RT @Gazzetta_it: #Messi è più... vicino di casa dell’#Inter. Compra un attico a Milano - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Messi è più... vicino di casa dell’#Inter. Compra un attico a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Messi compra

Dopo il padre Jorge, anche Lionel Messi ha deciso di investire a Milano, comprando un attico proprio davanti alla sede dell’Inter La trattativa tra Lionel Messi e l’Inter, con l’arrivo della Pulga nel ...Il centro di Milano attira nuovi investitori. E forse anche qualcosa in più. Sono passate poco più di due settimane da quando Jorge Horacio Messi, padre e mentore della Pulce, ha preso casa in via Joe ...