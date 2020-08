Martin Scorsese stringe un nuovo accordo con Apple (Di martedì 11 agosto 2020) Martin Scorsese e Apple hanno stretto un nuovo accordo che prevede la realizzazione di film e progetti televisivi. Martin Scorsese ha stretto un nuovo accordo con Apple che prevede la regia e la produzione, tramite la sua Sikelia Productions, di nuovi film e serie tv. Il progetto darà quindi vita a nuove opere destinate alla piattaforma di streaming Apple TV+. Il regista Martin Scorsese collaborerà con Apple già in occasione del film Killers of the Flower Moon, scritto da Eric Roth ispirandosi all'omonimo saggio di David Grann. Nel cast del lungometraggio, di cui Apple ha conquistato i diritti con un investimento di ... Leggi su movieplayer

Il regista pluripremiato Martin Scorsese ha siglato un accordo milionario con Apple per realizzare Film e Serie Tv da trasmettere su Apple Tv+. Attraverso la propria casa di produzione, la Sikelia Pro ...

NEW YORK, 11 AGO - Apple porta a casa un nuovo accordo pluriennale di prelazione sui film di Martin Scorsese: il leggendario regista, che ha già in cantiere il suo prossimo film "Killers of the Flower ...

