“L’ha scelto!”. Federica Panicucci, l’indiscrezione sul matrimonio con Marco Bacini è servita (Di martedì 11 agosto 2020) Federica Panicucci e Marco Bacini sono vicinissimi a coronare il loro sogno, ovvero quello di unirsi in matrimonio. Ricordiamo che lei è già stata sposata in passato con Mario Fargetta, ma le nozze sono terminate cinque anni fa. Ora è uscito fuori un particolare molto interessante che ha entusiasmato tutti i fan della conduttrice televisiva. Intanto, in attesa di salire all’altare, lei si sta divertendo tantissimo godendosi appieno le meritatissime vacanze prima di ritornare al lavoro. A partire dal 7 settembre la rivedremo nuovamente nel piccolo schermo con Francesco Vecchi per condurre ‘Mattino Cinque’, trasmissione che presenta da ormai undici anni. Insieme alla sua dolce metà si sta rilassando moltissimo e spesso e volentieri posta foto che riescono a ... Leggi su caffeinamagazine

