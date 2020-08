Léon – ‘Chasing A Feeling’ (Di martedì 11 agosto 2020) La cantautrice svedese LÉON torna con il nuovo singolo “Chasing A Feeling”. Léon è una di quelle artiste con una voce che, molto semplicemente, parla da sola. È quasi impossibile non rimanere affascinati dal suo timbro vocale immediatamente riconoscibile. “Chasing A Feeling” esalta il calore intrinseco della sua voce magnetica avvolgendola in uno splendido scenario di melodie scorrevoli infuse di elettronica. La canzone vive da qualche parte tra la nostalgia nel ricordare un amore passato e andare avanti. L’artista 27enne, il cui vero nome è Lotta Lindgren, ha scritto la canzone, così come il suo secondo album di prossima uscita, Apart, fresco di una relazione a lungo termine. Ammette che alcune delle relazioni più difficili da portare avanti sono quelle che sono diventate ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

