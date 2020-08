Ladispoli, iniziano i lavori di manutenzione della scuola di via Lazio (Di martedì 11 agosto 2020) “E’ con grande entusiasmo che annunciamo l’inizio degli interventi di manutenzione delle facciate della scuola di Via Lazio”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici , Veronica De Santis, ha commentato l’inizio delle opere di riqualificazione della storica scuola di Ladispoli che riguarderanno oltre alle facciate anche il cortile esterno. “ L’Ufficio Manutenzioni, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, ha rilevato – ha proseguito De Santis – le criticità del fabbricato, grazie anche alle segnaLazioni delle famiglie degli alunni. L’immobile ospita una delle scuole storiche della nostra città e ci impegneremo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

