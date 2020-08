Il virologo Pregliasco: “Discoteche estive? Riaprirle è stato un compromesso. La movida è tra i fattori di rischio di una seconda ondata” (Di martedì 11 agosto 2020) “Un equilibrismo“. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs, definisce la riapertura delle discoteche all’aperto. “Il comitato tecnico scientifico non era d’accordo, aveva espresso cautela – spiega al fattoquotidiano.it – La scelta è stata frutto di un compresso, e comunque dipende dalle Regioni”. Una soluzione da veri funamboli, tra il rischio sanitario e le necessità economiche di un settore in crisi. Ma le immagini di questi giorni – piste affollate senza nessun distanziamento e mascherine al polso, quando va bene – hanno sollevato molte polemiche, tanto che molti club sono stati costretti a chiudere dopo i controlli. “Ho visto video aberranti“, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mentre cresce il numero dei positivi al coronavirus tra i giovani, anche adolescenti, sale anche la preoccupazione per il rientro a scuola il prossimo settembre. Proprio in quel periodo, secondo il vi ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 10 agosto: diminuiscono i nuovi casi in Italia con 259 contagi nelle ultime 24 ore e 4 vittime. Zero morti in Lombardia.