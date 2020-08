Il Sorrento piazza il colpo in difesa: arriva Vittorio Terminiello (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiarriva un altro colpo del direttore sportivo Antonio Amodio che blinda la difesa del suo Sorrento con l’ingaggio di Vittorio Terminiello. Calciatore sorrentino, classe ’94, proveniente da un’ottima stagione in Eccellenza con la maglia del Sant’Agnello e si presenta così il giorno del suo ritorno al Campo Italia: “Sorrento è casa mia. Sono cresciuto su questo campo ed ho esordito ai tempi della Serie C: è sempre un enorme piacere tornarvi. Inoltre, la società è solida ed in questi anni ha fatto molto bene, ponendo le basi per ritornare grande”. Obiettivi: “Bisogna fare sempre meglio: del resto la squadra è forte. Personalmente, vorrei giocare quante più ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento piazza Il Sorrento piazza il colpo in difesa: arriva Vittorio Terminiello anteprima24.it Chiostro di San Francesco, Sorrento: informazioni

Sorrento riparte dai libri, quattro appuntamenti ad agosto

Quattro appuntamenti con altrettanti scrittori e con le loro opere. Dal’11 al 27 agosto, alle ore 19, i giardini di piazza Angelina Lauro, a Sorrento, ospitano la rassegna “Sorrento riparte dai libri” ...

