Hong Kong, la Cina mette in carcere Jimmy Lai, editore e giornalista. Assordante silenzio della Farnesina (Di martedì 11 agosto 2020) “L’Apple Daily va avanti!”. E’ la sfida a Pechino del giornale di Hong Kong fondato nel 1995 da Jimmy Lai all’indomani dell’arresto dell’editore e giornalista, figura di spicco del fronte democratico nella City, finito in manette insieme a due suoi due figli. E’ il fondatore di Nex Media che edita Apple Daily e la rivista Next. Jimmy Lai in manette Ieri il giornale ha diffuso le immagini di Jimmy Lai in manette, nella redazione. E quelle dell’operazione – in base alla nuova contestata legge sulla “sicurezza nazionale” imposta da Pechino – con l’impiego di circa 200 poliziotti. Oggi in prima l’Apple Daily pubblica proprio la foto di Jimmy Lai in manette, con la ... Leggi su secoloditalia

