Grande Fratello Vip, tra i concorrenti una coppia a sorpresa (Di martedì 11 agosto 2020) Grande Fratello Vip, tra le varie personalità che potrebbero entrare nella casa, ci sarebbe una coppia che parteciperebbe come concorrente unico Grande Fratello Vip, Alfonsi Signorini sta pensando di far entrare nella casa più spiata d’Italia una coppia che è piaciuta molto al pubblico televisivo. Dopo Temptation Island Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso potrebbero varcare la soglia della casa di Cinecittà e ritornare sotto gli occhi di tutti. A scrivere questa indiscrezione è Libero Quotidiano. “La Rete li promuove – scrive il giornale in riferimento ai due – anzi li vorrebbe in quel reality”. Per il Grande Fratello Vip, quindi, Signorini attingerebbe molto dal successo di ... Leggi su bloglive

