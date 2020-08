Granada, riscatto e Coronavirus per Gonalons: l’annuncio (Di martedì 11 agosto 2020) Maxime Gonalons è risultato positivo al Coronavirus: l’ex centrocampista della Roma era stato riscatto dal club spagnolo A poche ore dal riscatto ufficiale, il Granada ha comunicato che Maxime Gonalons ha contratto il Coronavirus ed è stato sottoposto in isolamento nella sua abitazione in Francia. Il centrocampista abbraccerà il club spagnolo, dopo aver lasciato la Roma, non appena saranno trascorse due settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

