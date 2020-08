Gazzetta: Gabriel, il Napoli aspetta la cessione di Koulibaly per chiudere l’affare (Di martedì 11 agosto 2020) Sarà Gabriel, del Lille, l’erede di Kalidou Koulibaly per un posto da centrale di difesa nel Napoli. Sul suo nome hanno raggiunto l’intesa De Laurentiis e Gattuso nel summit di mercato svoltosi ieri a Capri, scrive la Gazzetta dello Sport. Si attente solo la cessione del senegalese per chiudere definitivamente l’affare. “Sulla necessità di rendere più competitivo l’organico le parti hanno convenuto. L’acquisto di Victor Osimhen e gli 80 milioni che sono serviti per ingaggiarlo, sono stati una dimostrazione di fiducia proprio nei riguardi dell’allenatore, che l’ha voluto, fortemente. E sarà così anche per Gabriel, il centrale difensivo del Lille: si aspetta la ... Leggi su ilnapolista

