Fulmine colpisce la funicolare: 12 persone ferite, anche un bimbo di 3 mesi. Una coppia è in gravi condizioni (Di martedì 11 agosto 2020) Diverse persone sono rimaste ferite quando durante un violento temporale, un Fulmine ha colpito la funicolare che collega Lourdes, città dei Pirenei luogo di pellegrinaggi, al Pic du Jer, la stazione montana a 889 metri d’altitudine. La brusca interruzione dell’elettricità, causata dalla caduta del Fulmine sui binari, ha provocato una frenata improvvisa e un violento scossone all’interno del convoglio, che era in fase di discesa e la caduta dei passeggeri. Dodici di loro sono rimasti feriti, fra questi un bambino di tre mesi. Una coppia, in gravi condizioni, è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Lourdes.



