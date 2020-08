Fregene, priva di sensi ed ubriaca sulla spiaggia: violentata 19enne romana (Di martedì 11 agosto 2020) E’ stata trovata priva di sensi ed ubriaca sulla spiaggia di Fregene una giovane romana di 19 anni che aveva trascorso la serata in un locale con delle amiche. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso lunedì, la ragazza ha raccontato ai Carabinieri della stazione di Fregene di esser stata violentata. La giovane aveva passato la serata a bere drink con le amiche quando ha conosciuto un ragazzo con il quale si è allontanata iniziando a scambiarsi effusioni. Dopodichè non si è saputo più nulla fino a quando non è stata ritrovata la mattina seguente e condotta poi all’ospedale Grassi di Ostia. Sul caso stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Ostia. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

