Covid, il piano del ministero per affrontare un aumento dei contagi in autunno: ecco i quattro possibili scenari e le contromisure (Di martedì 11 agosto 2020) quattro diversi scenari, basati sulle oscillazioni dell’indice di contagio Rt – per affrontare l’autunno. E le relative azioni da intraprendere, caso per caso, dall’approvvigionamento di ventilatori all’aumento di personale sanitario. Il ministero della Salute e l’Iss hanno messo a punto un piano, pubblicato sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e diffuso con una circolare alle Regioni, agli altri ministeri e a diverse istituzioni, per prepararsi ad affrontare un’eventuale risalita dei contagi. Lo scopo del documento è quello di “verificare, e se necessario rafforzare, lo stato di preparazione dei sistemi sanitari ... Leggi su ilfattoquotidiano

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - HuffPostItalia : Covid, quattro scenari di rischio per l'autunno. Il piano anti-virus di Speranza - lucianonobili : Su #Alitalia vogliamo vederci chiaro. Il Parlamento non può rimanere all'oscuro su investimenti, piano industriale… - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Covid, quattro scenari di rischio per l'autunno. Il piano anti-virus di Speranza - fattoquotidiano : Covid, il piano del ministero per affrontare un aumento dei contagi in autunno: ecco i quattro possibili scenari e… -