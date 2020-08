Coronavirus, Grecia pronta per una seconda ondata (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus, Grecia pronta per una seconda pesante ondata di contagi. I casi registreti negli ultimi giorni, anche in Italia, preoccupano Emergenza Coronavirus, la Grecia è printa per una seconda ondata di pandemia e le conferme arrivano direttamente dalle autorità sanitariue. Come Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all’università di Atene, intervistato dal ‘Guardian’. Solo domenica … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : ?? Chi rientra da Grecia e Spagna dovrà fare il test per il coronavirus in aeroporto - rtl1025 : ?? Cinque ragazzi salentini di 19 anni sono risultati positivi al #Coronavirus al ritorno da una vacanza in #Grecia… - LaStampa : Coronavirus: la Grecia entrata formalmente nella seconda ondata - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Positivi al Coronavirus dopo le vacanze in Grecia: salgono a 13 i ragazzi contagiati in Puglia - bertosabino : RT @carlasignorile: #Grecia, imposto coprifuoco per bar e ristoranti in alcune regioni (dovranno chiudere tra mezzanotte e 7 del mattino)… -