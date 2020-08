Coppia di commercianti positiva a Teano: tamponi a parenti, amici e 10 bambini (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTeano (Ce) – Due commercianti, marito e moglie, risultati positivi al Covid-19, fanno scattare l’allerta a Teano, comune del Casertano, con 35 test rapidi, tutti negativi, già praticati ai contatti indiretti e circa 20 tamponi che saranno effettuati a persone che hanno avuto contatto diretto con i contagiati; altri dieci tamponi saranno praticati su bambini d bambine che hanno avuto contatti con i la Coppia. Dalle indagini epidemilogiche dell’Asl di Caserta è emerso che i coniugi trentenni hanno avuto contatti molto stretti, con tanto di vacanze a mare e feste di compleanno, con parenti di Cremona, tra cui un poliziotto della penitenziaria, che avrebbe trasmesso loro il virus. La situazione ... Leggi su anteprima24

cronacacaserta : Coronavirus: coppia di commercianti positiva, pronti 30 tamponi, 10 su bambini - _pupazziello : comunque i miei sono stati manovali operai di fabbrica operai del tessile commercianti camerieri cuochi piccoli ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia commercianti

anteprima24.it

Teano – Eseguiti 35 test rapidi, mentre per oggi sono in programma ben 20 tamponi ai contatti diretti della coppia di commercianti di Teano risultati positivi al Coronavirus. Altri 10 tamponi verranno ...In due armati di pistola hanno minacciato, picchiato e legato il gioielliere preso di mira. Immobilizzato con delle fascette il commerciante si è però liberato riuscendo a recuperare il 'bottino' ed a ...