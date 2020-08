Comune di Caserta: ok a una nuova pista ciclabile in via Tescione (Di martedì 11 agosto 2020) Comune di Caserta: ok della Giunta alla realizzazione di una nuova pista ciclabile (che si collegherà a quella di corso Giannone). Importante novità per la viabilità della città di Caserta, dove sarà realizzata una nuova pista ciclabile in via Tescione. La nuova pista ciclabile costituirà il prolungamento di quella in corso Giannone, la strada centrale … Leggi su 2anews

infocampania : SPORT - CELEBRATION BASKET CAMP, AL PLAYGROUND DI PARCO DEGLI ARANCI IL MINITORNEO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI… - lumaca4377 : RT @Crusade95058801: @POPOLOdiTWlTTER Ho perso il conto, dei fallimenti Del comune di #Caserta: Che possiede una delle #Regge Più belle… - Crusade95058801 : @POPOLOdiTWlTTER Ho perso il conto, dei fallimenti Del comune di #Caserta: Che possiede una delle #Regge Più bel… - giannigosta : Celebration Basket Camp, al Playground di Parco degli Aranci il mini torneo con il patrocinio del Comune di Caserta - AppiaPolis : New post (REGIONE CAMPANIA: 700MILA EURO AL COMUNE DI CASERTA PER 'LA CASA DEL SOCIALE') has been published on Appi… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Caserta Celebration Basket Camp, al Playground di Parco degli Aranci il minitorneo con il patrocinio del Comune di Caserta | CasertaWeb Mare in Campania: tra i più inquinati proprio quello Vesuviano ECCO L’ELENCO REGIONALE

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...

Legambiente, mare inquinato in 14 punti in Campania. 5 forti criticità in provincia di Salerno.

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...