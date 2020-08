Chiede i soldi del parcheggio, l’anziano ottantenne lo fa arrestare (Di martedì 11 agosto 2020) Un giovane 31enne di origine marocchina Chiede i soldi del parcheggio ad un uomo di ottant’anni, ma il vecchietto reagisce al sopruso così. E’ successo a Salerno, poco prima delle otto di questa mattina, quando un giovane 31enne di origine marocchina avrebbe pensato bene di pretendere, con fare minaccioso, i soldi da un anziano signore che aveva parcheggiato la propria auto nei pressi della Stazione Ferroviaria della città di Salerno, in Piazza Vittorio Veneto. A differenza di come fanno in tanti però, l’anziano signore non ha accettato di scendere a compromessi con il parcheggiatore abusivo; si è dunque rifiutato di procedere al pagamento richiesto ed ha deciso di allertare il 112. L’uomo, professore universitario presso l’Ateneo di Salerno, si ... Leggi su bloglive

Un giovane 31enne di origine marocchina chiede i soldi del parcheggio ad un uomo di ottant’anni, ma il vecchietto reagisce al sopruso così. E’ successo a Salerno, poco prima delle otto di questa matti ...

