Caccia ai furbetti del bonus: pressing sull'Inps per i nomi dei deputati (Di martedì 11 agosto 2020) Tutti con il dito puntato contro l'Inps sui nomi dei furbetti del bonus. I partiti, il piccolo scandalo che ha riaperto la questione morale in Parlamento, chiedono all'ente guidato da Pasquale Tridico di rendere noti i ‘colpevoli'. Ma l'ente ribadisce il dovere di mantenere il segreto. C'è chi accusa l'Inps di “metodo barbaro” nella diffusione della notizia, come il presidente di Iv Ettore Rosato che annuncia: “Nessun parlamentare di Italia Viva ha preso alcun bonus", smentendo quanto trapelato il giorno prima. E chi, come Vito Crimi e Luigi Di Maio, con una mossa fantasiosa chiede formalmente a ciascun deputato di rinunciare al diritto alla privacy inviando una e-mail per consentire all'istituto previdenziale di pubblicare ... Leggi su iltempo

