Banca Sella, utile 1° semestre sconta rettifiche su crediti (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Banca Sella ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 15,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 20 milioni del pari periodo del 2019, per effetto di maggiori rettifiche per il rischio di credito (11 milioni), legate a possibili ulteriori impatti futuri della crisi generata dal Covid-19. A conferma del buon andamento della Banca, che ha puntato sulla tradizionale vocazione all’innovazione e al digitale per garantire piena continuità dei servizi ai clienti durante il lockdown, i risultati hanno evidenziato una crescita della raccolta: la raccolta diretta ha registrato un aumento del 2,4%, attestandosi a 11,3 miliardi di euro, mentre la raccolta globale al valore di mercato è cresciuta dello 0,8%, attestandosi a 28,1 miliardi di euro. La ... Leggi su quifinanza

