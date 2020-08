Appuntamenti macroeconomici dell’11 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Martedì 11/08/2020 00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 110 Mld ¥; preced. 1.177 Mld ¥) 08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 10K unità; preced. -28,1K unità) 08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 3,9%) 11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 58 punti; preced. 59,3 punti) 14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%) 14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,7%; preced. -0,8%) Leggi su quifinanza

Teleborsa

