Appuntamenti e scadenze dell’11 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 10/08/2020Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 14/08/2020) Martedì 11/08/2020Appuntamenti: Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Turismo internazionale dell’Italia EIA – Pubblica l’outlook sull’energia 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’EurosistemaAziende:Sysco – Risultati di periodoZalando – Risultati di periodo Leggi su quifinanza

