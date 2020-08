Annegare è un attimo (Di martedì 11 agosto 2020) La Società di Salvataggio mette in guardia sui pericoli in acqua. «Importante sensibilizzare» Leggi su media.tio.ch

LUGANO - Fiumi e laghi presi d'assalto. Nell'estate del "restate in Svizzera" si riscoprono le bellezze, ma anche i pericoli di casa nostra. Nei giorni scorsi si sono moltiplicati annegamenti e incide ...MURAVERA. Dopo aver tratto in salvo quattro bambini che rischiavano di annegare, esausto per lo sforzo e la tensione, è stato colto da malore ed è stato inghiottito dalle onde, morendo. Tragedia ieri ...