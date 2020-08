Acqua di mare potabile, arrivano nuovi filtri ecologici (Di martedì 11 agosto 2020) Presto potremo bere anche l’Acqua di mare senza problemi per i nostri reni. Una ricerca australiana ha sviluppato filtri a basso consumo energetico Le riserve di Acqua dolce sulla Terra al momento sono ancora sufficienti, ma intanto gli scienziati studiano altre vie. Così in futuro potremo bere anche l’Acqua di mare per rispondere all’eventuale carenza … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

