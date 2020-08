Violenta esplosione a Baltimora, un morto (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Violenta esplosione a Baltimora che ha coinvolto tre case. Almeno un morto. Si scava tra le macerie. MARYLAND (STATI UNITI) – Violenta esplosione a Baltimora. Nella città di Maryland, secondo quanto riportato da Il Messaggero che cita media locali, ci sarebbe stato uno scoppio per una fuga di gas con tre case coinvolte. Il primo bilancio parla di un morto e due feriti in gravi condizioni anche se non si hanno delle conferme ufficiali. Di seguito il VIDEO con l’esplosione di Baltimora Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 10, 2020Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

