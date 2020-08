VIDEO - Gattuso diretto alla cena con ADL insieme a Edo De Laurentiis: "Ho preso una storta" (Di lunedì 10 agosto 2020) Piccolo incidente per Rino Gattuso nella sua giornata a Capri, dove oggi ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis, con il quale si trova ancora in questi minuti a cena. Leggi su tuttonapoli

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA SPORTITALIA ?? CAPRI ?? Immagini esclusive di #Gattuso in hotel. Prima una telefonata e poi, con il f… - zazoomblog : Gattuso una serata a Capri: cena con De Laurentiis. Il video - #Gattuso #serata #Capri: #Laurentiis. - tuttonapoli : VIDEO - Gattuso va alla cena con ADL insieme a Edo De Laurentiis: 'Ho preso una storta' - Glongari : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA SPORTITALIA ?? CAPRI ?? Immagini esclusive di #Gattuso in hotel. Prima una telefonata e poi, con il figlio… - 1926_cri : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA SPORTITALIA ?? CAPRI ?? Immagini esclusive di #Gattuso in hotel. Prima una telefonata e poi, con il figlio… -