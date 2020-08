Un digiuno interrotto dopo 10 anni, l’Inter è in semifinale di Europa League: Conte adesso può sognare davvero (Di lunedì 10 agosto 2020) L‘Inter torna in una semifinale europea dieci anni dopo l’ultima volta, i nerazzurri staccano il pass per il penultimo atto dell’Europa League, superando ai quarti il Bayer Leverkusen. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesPartita bellissima quella disputata a Dusseldorf, vinta d’autorità dagli uomini di Conte, capaci di scappare subito sul 2-0 grazie a Barella e Lukaku per poi gestire ottimamente il vantaggio, nonostante l’acuto di Havertz. Una partita preparata alla perfezione dall’allenatore nerazzurro, squadra corta e pronta a ripartire grazie alle spizzate di Lukaku, un autentico gigante al centro della difesa tedesca. Grazie al gol segnato questa sera, il belga entra di diritto nella storia della competizione, avendo segnato in nove ... Leggi su sportfair

bike259dtt : Nel 2018 #VincenzoNibali ha interrotto un digiuno azzurro che durava dal 2006. Dal 18 marzo 2006 @PippoPozzato????… -

A Brno Sam Lowes interrompe il lungo digiuno e torna sul podio in Moto2. "Bello tornare a lottare davanti. Bastianini molto bravo." C’è voluto parecchio, visto che era a secco da Aragón 2016, ma ecco ...

Motogp a Brno, Rossi “Dal podio di Jerez una spinta a dare il 100%”

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Una settimana di respiro ma da venerdi’ si torna a fare sul serio. La MotoGp fara’ tappa nel weekend a Brno, per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un appuntame ...

