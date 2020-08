Traffico Roma del 10-08-2020 ore 20:00 (Di lunedì 10 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione circolazione scorrevole sulle strade autostrade della capitale segnaliamo comunque incolonnamenti sua diramazione Roma sud e allo svincolo di Torrenova la barriera di Roma Sud in direzione della A1 autostrada del Sole rendimenti chiudevo in via Casilina in entrambi i sensi di marcia all’altezza di finocchio attenzione poi una sera incidenti che potrebbero creare dei disagi in Piazza del Colosseo sul Lungotevere degli Anguillara in viale dei Colli Portuensi all’altezza di via Luigi Ronzoni via dei ramni e strade chiuse al Traffico a causa del viso andare in fiamme l’intestazione con Viale Pretoriano con Traffico deviato in via Tiburtina infine Prestare particolare attenzione in Piazzale Ostiense per i semafori non correttamente funzionanti ... Leggi su romadailynews

zazoomblog : Traffico Roma del 10-08-2020 ore 19:30 - #Traffico #10-08-2020 #19:30 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2020 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 10-08-2020 ore 19:30: Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-08-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Anas, nelle giornate del 7-8 agosto traffico in crescita

Anas impegnata nel monitoraggio h24 delle strade statali e autostrade di competenza: traffico in crescita del +4% rispetto al weekend scorso ROMA – Il terzo fine settimana dell’esodo estivo è stato ca ...

Roma, da Prima Porta alla Casilina

Un fine settimana incandescente per la Capitale, tra devastanti roghi, strade e stazioni ferroviarie chiuse, residenti evacuati, caos e paura. Non c’è pace per le aree verdi della città, assaltate da ...

Anas impegnata nel monitoraggio h24 delle strade statali e autostrade di competenza: traffico in crescita del +4% rispetto al weekend scorso ROMA – Il terzo fine settimana dell’esodo estivo è stato ca ...Un fine settimana incandescente per la Capitale, tra devastanti roghi, strade e stazioni ferroviarie chiuse, residenti evacuati, caos e paura. Non c’è pace per le aree verdi della città, assaltate da ...