Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti del 1° turno preliminare: entrano in scena Celtic e Stella Rossa (Di lunedì 10 agosto 2020) Non è ancora finita l’edizione 2019-2020 della Champions League, che è già tempo di pensare all’edizione 2020-2021. Si è svolto a Nyon il Sorteggio del primo turno preliminare. Le gare si giocheranno il 18-19 agosto e vedranno impegnate anche squadre importanti e prestigiose quali il Celtic e la Stella Rossa. Le sfide, in gara unica, si giocheranno a porte chiuse. Definite anche alcune delle partite del secondo turno. 1°turno preliminare Champions League Ferencváros (HUN) – Djurgården (SWE) Celtic (SCO) – KR Reykjavík (ISL) Legia Warszawa (POL) – Drita (KOS)/Linfield ... Leggi su calcioweb.eu

forumJuventus : ???? Il possibile cammino della Juve in #UCL ?? Cosa ne pensate? Dite la VoStra! ?? - CalcioWeb : #Sorteggi #ChampionsLeague, gli accoppiamenti del 1° turno preliminare: entrano in scena #Celtic e #StellaRossa - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Preliminari 2020/21, ecco i sorteggi - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Preliminari 2020/21, ecco i sorteggi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Preliminari 2020/21, ecco i sorteggi -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi Champions Sorteggi | UEFA Champions League UEFA.com San Marino. Eurocoppe: Tre Fiori-Linfield 0-2. Sorteggiate le avversarie di Fiorita e Tre Penne

"Finisce subito l’avventura in Champions League del Tre Fiori, che sabato, al Colovray Sports Centre di Nyon, ha ceduto 2-0 ai nordirlandesi del Linfield salutando così la competizione al turno prelim ...

Inter, è l'anno giusto: alla portata una finale con United o Siviglia

Europossibile. La finale di Europa League non è un sogno. Il sorteggio ha dato subito una mano, regalando all'Inter il lato migliore del tabellone, senza le due potenziali favorite United e Siviglia c ...

"Finisce subito l’avventura in Champions League del Tre Fiori, che sabato, al Colovray Sports Centre di Nyon, ha ceduto 2-0 ai nordirlandesi del Linfield salutando così la competizione al turno prelim ...Europossibile. La finale di Europa League non è un sogno. Il sorteggio ha dato subito una mano, regalando all'Inter il lato migliore del tabellone, senza le due potenziali favorite United e Siviglia c ...