Si tuffa per aiutare i bambini in difficoltà: papà muore annegato (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è tuffato per aiutare i bambini ma è morto annegato: è quanto è accaduto ad un 53enne sardo a Feraxi, nel comune di Castiadas, una quarantina di chilometri da Cagliari. L’uomo, Alessandro Perra di Selargius, si è tuffato in acqua per salvare dei bambini in difficoltà - tra cui suo figlio - ma è annegato tra le onde e tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili.L’uomo era in spiaggia quando si è accorto che i piccoli si stavano allontanando con il materassino trascinati dalla corrente così li ha soccorsi, ma poi qualcosa è andato storto per lui. Portato immediatamente a riva dagli altri bagnanti, è stato soccorso dagli uomini del distaccamento dei ... Leggi su huffingtonpost

