Seconda ondata, 20 milioni di contagi nel mondo, in Spagna ricoveri quadruplicati in un mese. Bulgaria e India boom (Di lunedì 10 agosto 2020) Il virus corre ancora, la Seconda ondata non si arresta. Sono 19.863.850 i casi di infezione registrati a livello globale, stando al Coronavirus Resource Center della John Hopkins University.

La mappa dell’Italia in questi giorni ha puntini rossi ovunque. Sono i nuovi focolai di Sars-CoV-2, che si formano, vengono individuati e circoscritti, si esauriscono. Ne ha parlato il viceministro de ...

"Covid non è stagionale, nuove ondate inevitabili se si allenta pressione"

Una seconda ondata in Europa? "Avremo nuove 'fiammate'" di Covid-19. E' "inevitabile". Oggi "il virus circola e non è stato soppresso in tutta Europa, anche Paesi che l'avevano arginato stanno vedendo ...

