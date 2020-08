Salvini contestato dal figlio di Umberto Veronesi: "Non si scherza con l'antifascismo" (Di lunedì 10 agosto 2020) Alberto Veronesi, direttore d’orchestra e figlio del grande oncologo Umberto scomparso due anni fa, ha contestato duramente Matteo Salvini durante un comizio del leader della Lega e di fronte a centinaia di sostenitori del Carroccio. «Questa è terra di libertà, questa è terra di antifascismo», ha urlato Veronesi - candidato del Pd alla regionali della Toscana - a Viareggio nella centrale piazza Campioni.In una nota Veronesi ha scritto che «a Salvini piacerebbe che io fossi soltanto un povero matto. No. Io sono soltanto il figlio di una donna che ha conosciuto l’orrore del lager di Bergen Belsen e che fin da ragazzo ha respirato una cultura ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Salvini contestato a Empoli, lui reagisce così: “Balordi. Andate in cantiere invece di rompere le scatole” - repubblica : Viareggio, Salvini contestato dal maestro Veronesi: 'Non si scherza sull'antifascismo' - fattoquotidiano : Salvini contestato a Ventimiglia, lui risponde ai fischi: “Ringrazio anche i 20 figli di papà, ospitino immigrati a… - protoromantica : RT @MariaRo99325323: Salvini contestato a Viareggio. Annullato il comizio. Cacasotto, le forze dell' ordine non potevano farti da scorta, v… - mario0549 : RT @MariaRo99325323: Salvini contestato a Viareggio. Annullato il comizio. Cacasotto, le forze dell' ordine non potevano farti da scorta, v… -