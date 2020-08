Roma, Raggi ai consiglieri M5s “Mi ricandido” (Di martedì 11 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – “Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la sindaca di Roma. ‘Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avantì. Le sue parole sono verità”. A renderlo noto su Facebook è il consigliere capitolino del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara. (ITALPRESS). Roma, Raggi ai consiglieri M5s “Mi ricandido” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

