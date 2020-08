Regionali, Caldoro attacca De Luca: “Truffatore politico” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Le inchieste si fanno a destra e sinistra e non devono essere strabiche, la magistratura deve fare il suo corso, sempre e vale per tutti”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania, risponde ad una domanda del direttore di Franco Esposito a Telecolore. “Nel centrodestra – dice sollecitato dal direttore – uno tsunami a due mesi dalle elezioni, poi le vicende si sono molto attutite. Dall’altra parte vedo cose allarmanti con chi compra e chi vende candidature, trasformismo e accordi sulle poltrone”. Per Caldoro “è emblematico il caso di Salerno: un porto delle nebbie, con organismi di controllo intimiditi o che si sono fatti intimidire. Il Sistema Salerno e’ quello della macchina pubblica utilizzata per il consenso, ... Leggi su anteprima24

