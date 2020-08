Questa foto di Matteo Salvini che legge «un libro capovolto» è falsa (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 7 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini mentre al mare sembra leggere un libro al contrario. La foto è accompagnata da questo commento: «leggere un libro capovolto non è da tutti». Questa notizia è falsa. Post pubblicato su Facebook il 7 agosto 2020 – Immagine modificata Nella foto originale, scattata a Milano Marittima a luglio 2015, infatti, il libro non risulta al contrario, come si può verificare qui e qui. L’immagine è stata quindi modificata. L'articolo <i class="icon custom image



