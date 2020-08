Pirlo alla Juventus, Franco Colomba a CalcioWeb: “Può insegnare calcio e trasmettere idee. E’ un taciturno, ma…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Una mossa che ha spiazzato tutti: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero ha deciso di silurare Maurizio Sarri nonostante la vittoria dello scudetto, il tecnico ha pagato la brutta eliminazione in Champions League agli ottavi di finale contro il Lione. E’ stata presa una decisione un pò controcorrente, quella di affidare la panchina ad un allenatore giovane e senza esperienza, si tratta di una mossa che può essere considerata azzardata ma che nel corso del tempo potrebbe confermarsi vincente. Pirlo ha le caratteristiche per diventare un ottimo tecnico, dovrà avere la fortuna e l’abilità di non fallire la prima stagione in panchina. L’obiettivo sarà quello di costruire una squadra giovane, di confermarsi in campionato e di rappresentare una ... Leggi su calcioweb.eu

