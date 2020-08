Pietro Morandi compie 23 anni, il messaggio di papà Gianni per il suo figlio più piccolo è dolcissimo (Di lunedì 10 agosto 2020) Davvero molto bella ed emozionante la foto scelta dal cantante Gianni Morandi per augurare un buon compleanno al suo amato figlio Pietro. Sulla sua pagina Facebook ha voluto omaggiarlo con un’immagine amarcord che lo ha fatto immediatamente rituffare nel passato. Il suo quartogenito era dunque ancora un ragazzino in questa istantanea, ma nel suo post l’artista ha posto l’attenzione proprio sul fatto che il tempo trascorra velocemente e che Pietro sia diventato subito grande. Gianni ha concepito Pietro con Anna Dan. Lui ha anche altri figli: Marianna e Marco, nati durante il matrimonio con Laura Efrikian, con la quale è stato sposato dal 1966 al 1979. Nel 1979 ebbe anche la prima figlia Serena, deceduta però poco dopo la sua nascita. ... Leggi su caffeinamagazine

