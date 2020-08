Net Insurance, agenzia A.M. Best assegna rating “bbb-” con outlook stabile (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – L’agenzia di rating A.M. Best ha assegnato alla Compagnia assicurativa Net Insurance un rating di lungo termine “bbb-” con outlook stabile ed un financial strength rating pari a “B+” (good). “Il rating iflette la solidità di bilancio di Net Insurance”, spiega l’agenzia, che la classifica come “adeguata”, unitamente ad un livello “appropriato” nell’assetto di enterprise risk management. La capitalizzazione – rileva – si è rafforzata e le performance di bilancio nell’ultimo biennio sono buone. Buoni risultati sono stati riconosciuti anche in termini ... Leggi su quifinanza

