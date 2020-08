Nemi, violento incidente stradale: è grave l’anziano alla guida (Di lunedì 10 agosto 2020) Un violento incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Nemorense, alle porte di Nemi. Il terribile sinistro ha coinvolto un anziano che viaggiava su una Citroen Berlingo in direzione di Genzano. La vettura dell’uomo si è scontrata contro un camion che viaggiava nell’opposto senso di marcia. Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Locale di Nemi ed i Vigili del Fuoco di Velletri. La vittima è stata traportata in elisoccorso presso un ospedale attrezzato a Roma. Le sue condizioni sono gravi. Nemi, violento incidente stradale: è grave l’anziano alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Nemi violento Nemi, violento incidente stradale: è grave l’anziano alla guida Il Corriere della Città Nemi, incidente fra macchina e autocarro su via Nemorense. Uomo in gravi condizioni

NEMI (cronaca) - L'uomo alla guida della Renault Berlingo è stato trasportato in eliambulanza al San ...

NEMI (cronaca) - L'uomo alla guida della Renault Berlingo è stato trasportato in eliambulanza al San ...