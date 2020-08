Meteo prossimi giorni: caldo con temperature diffusamente oltre 40°C (Di lunedì 10 agosto 2020) Meteo estremo su un vasto territorio dell’Europa occidentale, con un anticiclone che comprime i bassi strati dell’atmosfera, generando soprattutto nelle zone interne, caldo estremo, che nei prossimi giorni aumenterà, specie laddove non è ancora giunto imponente. Il focus che presentiamo è sul caldo che farà in vari centri urbani minori, dove vediamo soprattutto tra Sardegna, Sicilia, Sud e Centro Italia che la temperatura potrebbe salire ben oltre la soglia dei 40°C. Farà molto caldo quindi, come potrete osservare dai valori prospettati dalle proiezioni con validità una settimana, con un elenco delle località più calde. Noterete che parecchi comuni avranno valori superiori ai ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo BRINDISI 10/08/2020: sereno oggi e nei prossimi giorni - infoitinterno : Meteo POTENZA 9/08/2020: sereno oggi e nei prossimi giorni - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: Previsioni #meteo per i prossimi giorni? Come sempre, ricorda che trovi tutti gli aggiornamenti su Meteored Italia (https:/… - baphenietzsche : PROBLEMA: le ultime 3 allerte #meteo nella zona di Lara si sono rivelate inattendibili al 100%. Dato che ora ne è a… - ilmeteonet : Previsioni #meteo per i prossimi giorni? Come sempre, ricorda che trovi tutti gli aggiornamenti su Meteored Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo prossimi Meteo: PROSSIMI GIORNI, l'ANTICICLONE ci riprova, ma ci saranno ancora FORTI TEMPORALI. Ecco DOVE e fino a VENERDI' iLMeteo.it METEO – Ritorno del bel tempo, di nuovo scenario estivo

Insiste una moderata ventilazione settentrionale. Mar Adriatico poco mosso. Nei prossimi giorni non sono previste novità di rilievo, l’alta pressione si consoliderà ulteriormente e il caldo sarà una ...

METEO ITALIA – vasto anticiclone ma ATTENZIONE ai TEMPORALI pomeridiani, ecco dove

Situazione sinottica sull’Europa che vede un vasto campo di alta pressione esteso dal Mediterraneo alla Scandinavia con valori massimi al suolo fino 1025 hPa. Questo porta condizioni meteo stabili e s ...

Insiste una moderata ventilazione settentrionale. Mar Adriatico poco mosso. Nei prossimi giorni non sono previste novità di rilievo, l’alta pressione si consoliderà ulteriormente e il caldo sarà una ...Situazione sinottica sull’Europa che vede un vasto campo di alta pressione esteso dal Mediterraneo alla Scandinavia con valori massimi al suolo fino 1025 hPa. Questo porta condizioni meteo stabili e s ...